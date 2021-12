Homem é morto com mais de 10 tiros na frente de casa em Manaus

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso | Foto: Bianca Fatim

Manaus (AM) - Mais um homicídio foi registrado em Manaus na manhã deste sábado (18). José Santos do Nascimento, de 53 anos, morreu após ser baleado com mais de 10 tiros em frente da própria casa, na rua Viriato Correa, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona Sul de Manaus.

Segundo os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava saindo de casa, quando foi atingido com os disparos.

Testemunhas informaram que os suspeitos estavam em um veículo de cor prata e passaram pela rua atirando na direção de José, e fugiram logo em seguida.

José ainda foi socorrido e encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento da zona Sul (SPA), mas não resistiu aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. A motivação do crime ainda é desconhecida e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

