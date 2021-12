Ladrão de gasolina do HB20 branco é preso após perseguição em Manaus

| Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Mário David Moraes Matias, o motorista do HB20 branco - que é suspeito de furtar gasolina e fugir logo após o abastecimento- , foi preso em Manaus, na tarde deste sábado (18). Os policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) identificaram a placa e iniciaram uma intensa perseguição que resultou na destruição do veículo.

De acordo com o cabo Eduardo Campo, da 7ª Cicom, a equipe estava fazendo patrulhamento de rotina e identificaram o veículo que estava com a placa cadastrada no sistema do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), como procurada.

Após a identificação, a equipe iniciou a perseguição, que envolveu também as equipes da 1ª, 2ª e 3ª Cicom. O suspeito perdeu o controle do veículo e colidiu com outros veículos. Foi neste momento que os policiais conseguiram pegar Mário e levar até o 1º Distrito de Polícia Integrado (DIP), onde foi preso em flagrante por possuir diversas placas clonadas dentro do veículo e por furtar gasolina.

" Ele é suspeito de furto de gasolina. Entrava nos postos, abastecia e saia sem pagar. Aí de posse dessa placa, que estava no sistema do Ciops e dava em um carro Fiat Argo, a gente fez o patrulhamento e não demorou muito e a gente conseguiu avistar e fazer o cerco. Dentro do veículo tinha várias placas clonadas, inclusive, a que ele estava usando era clonada. " Eduardo Campos, Cabo da 7ª Cicom

Na delegacia foi constatado que era o mesmo carro que estava no vídeo que viralizou do furto de gasolina, em fevereiro, na avenida São Jorge.

O suspeito é réu primário, mas foi preso em flagrante e deverá responder pelos crimes que cometeu.

Relembre o caso do furto

Frentistas de um posto de combustíveis, localizado na avenida São Jorge, no bairro São Jorge, na Zona Oeste, denunciaram ao Portal Em Tempo , que por três vezes, o suspeito abasteceu no estabelecimento, distraiu os trabalhadores e saiu sem pagar. Câmeras de segurança do local registraram a audácia do "cliente folgado".

Conforme uma funcionária, que pediu anonimato, a última ação criminosa ocorreu no dia 8 de fevereiro, por volta das 16h.

Na ocasião, conforme mostra o vídeo, o suspeito chega no posto em um carro modelo HB20, de cor branca, e pede para que a funcionária complete o tanque do veículo. Depois, ele aproveita o momento em que a frentista se afasta para pegar a máquina de cartão e foge sem pagar.

