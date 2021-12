Suspeito de tentar estuprar as filhas é executado na Compensa

O crime será investigado pela DEHS | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus (AM) - O tribunal do crime julgou e mais um caso de assassinato foi registrado na Compensa. Noel Machado Rodrigues foi violentamente morto com vários tiros na cabeça, enquanto passava em frente de um lanche, na rua Santa Luzia, Compensa, zona Oeste de Manaus. O homem estava foragido da justiça pela acusação de tentar estuprar as próprias filhas.

De acordo com os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Noel estava passando pela rua, quando criminosos dispararam diversos tiros na direção da cabeça dele. Sem chance de fuga, o homem morreu no local.

Noel tinha um Boletim de Ocorrência em seu nome, registrado pela ex-mulher no dia 10 de novembro, por tentar estuprar as três filhas - de 10, 12 e 13 anos - e, desde então, tinha desaparecido da área onde morava. Após se passar um mês, Noel resolveu voltar ao bairro e foi assassinado.

A motivação do crime pode estar diretamente ligada com a tentativa de abuso sexual contra as filhas, já que para o criminosos do tráfico, o estupro é um crime não perdoado, principalmente se for contra familiares.

A equipe da 8ª Cicom acionou os órgãos competentes, como o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM), que fez a perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o assassinato. Caso tenha câmeras de segurança em residências próximas ao local do crime, os investigadores devem solicitar as imagens para ajudar na identificação dos assassinos.

