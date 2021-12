Após sentirem forte odor, moradores encontram corpo de homem no Tarumã

Local onde o corpo foi encontrado | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus (AM) - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por moradores do bairro de Tarumã, na manhã deste domingo (19), no final da Alameda A com início do Beco Pinheiro, na Zona Oeste. O homem estava com um pano amarrado no rosto.

Para os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os moradores informaram que perceberam que tinha algo errado quando passaram pelo local e sentiram um forte odor. Quando se aproximaram da mata encontraram o corpo da vítima, que estava com marcas de tiros.

O homem estava trajando uma camisa cinza e calça jeans, e jogado de bruços com um pano amarrado no rosto.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e a Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o assassinato.

Outro corpo

Este não é o primeiro corpo que encontram na mesma área do Tarumã. Na última quinta-feira (16), o corpo de Alessandro de Oliveira Gomes, 33 anos, foi encontrado na entrada do ramal na rua Pão de Açúcar.

De acordo com informações dos policiais militares da 20ª Cicom, moradores da área acionaram a equipe por volta das 15h, após ouvirem o barulho de um carro saindo do local em alta velocidade.

Ao se aproximarem, eles se depararam com o corpo da vítima jogado no local. O homem estava vestindo uma camisa cinza e uma bermuda verde.

O local foi isolado pela polícia para atuação das demais equipes competentes. A perícia constatou uma perfuração de arma de fogo na costela da vítima.

Leia mais:

Suspeito de tentar estuprar as filhas é executado na Compensa

Homem é morto com mais de 10 tiros na frente de casa em Manaus