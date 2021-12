Estabelecimentos são fechados pela CIF por irregularidades em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dois estabelecimentos foram fechados e outros dois notificados pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) na noite de sábado (18) e madrugada deste domingo (19). Ao todo, sete locais foram fiscalizados pela CIF. A ação acontece por determinação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur.

Na noite de sábado, a Fire Will Barbearia e Tabacaria, localizada na rua Ulisses Guimarães, bairro Terra Nova, zona norte, foi interditada pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por não possuir alvará de funcionamento.

Na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona oeste da capital, o estabelecimento Farofa do Luiz também não possuía documentação necessária para funcionamento e teve suas atividades encerradas pela CIF.

| Foto: Divulgação

Os estabelecimentos Motorcycle Pub, localizado no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, e o Boteco do Sidão, no bairro Coroado III, na zona leste, foram orientados em relação às medidas de combate ao Covid-19, e ambos foram notificados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não possuir documentação necessária contra incêndio.

Efetivo – Coordenada pela SSP-AM, a CIF contou nesta ação agentes das polícias Civil e Militar, bombeiros militares, servidores da Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), da SSP-AM), além de agentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Drª Rosemary da Costa Pinto (FVS-RCP) e Visa Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Quatro bares são interditados durante fim de semana em Manaus

Em Manaus, festa clandestina é encerrada e bares são interditados