Homem é assassinado e corpo é jogado em rua no Jorge Teixeira

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na noite de domingo (19), jogado em via pública na rua Tagetes, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi estrangulada.

De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, homens não identificados chegaram em um carro, supostamente de cor vermelha, e jogaram o corpo da vítima em via pública. Logo em seguida, eles fugiram em rumo ignorado.

A vítima apresentava sinais de tortura, e estava com mãos e pés amarrados, além de ter sido enrolada em um lençol.

A perícia identificou que além de estrangulamento, a vítima apresentava ferimentos de arma de fogo e de arma branca pelo corpo.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo que deve passar por exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro assassinato no Jorge Teixeira

Também no último domingo (19) outro assassinato foi registrado no Jorge Teixeira . Amauri Marques do Carmo Júnior, de 21 anos, foi perseguido e morto a tiros na avenida Tambaqui.

Segundo informou a mãe de Amauri em Boletim de Ocorrência, o crime aconteceu por volta das 00h15, quando o filho estava em frente da própria casa, quando dois homens o abordaram e efetuaram os disparos.

A vítima ainda tentou fugir e entrou na casa, no entanto, os criminosos perseguiram Amauri e o alcançaram dentro da residência, disparando os tiros contra o rapaz. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

