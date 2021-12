Técnico em automação é assassinado após discussão em bar de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O técnico em automação industrial Rosenilton da Silva Ramos, de 32 anos, foi assassinado a tiros no momento em que saía de um bar localizado na avenida Francisco Queiroz, no conjunto Manôa, na Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu na noite de domingo (19).

Testemunhas informaram à polícia que a vítima e um homem teriam discutido dentro do bar. Supostamente, o motivo da discussão pode ter sido o fato do suspeito ter assediado a esposa da vítima.

O técnico em automação foi ameaçado de morte e, ao sair do bar, foi surpreendido pelo ataque a tiros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O local foi isolado pela equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para atuação das demais equipes competentes.

Após os procedimentos de perícia, o corpo de Rosenilton foi encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exame necroscópico.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem ouvir testemunhas para elucidar o crime e prender o autor do crime.

Leia mais:

Suspeito de tentar estuprar as filhas é executado na Compensa

Homem é perseguido e morto a tiros dentro de casa no Jorge Teixeira