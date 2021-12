PMAM prendeu 38 pessoas no fim de semana no Amazonas

As guarnições da PM tiraram de circulação mais de 18 quilos de drogas; 18 armas de fogo; 81 munições e mais de R$ 500 em espécie | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Foram registrado neste fim de semana no Amazonas, a prisão de 38 pessoas e apreensão de 11 adolescentes durante os patrulhamentos.

As ocorrências foram registradas em Manaus, Boca do Acre, Careiro Castanho, Itacoatiara, Ipixuna, Manacapuru e Novo Airão.

Entre a manhã de sexta-feira (17) e as primeiras horas de hoje (20), as guarnições da PM tiraram de circulação mais de 18 quilos de drogas; 18 armas de fogo; 81 munições e mais de R$ 500 em espécie.



Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na noite de sexta-feira (17), prenderam seis homens, com idades entre 19 e 34 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Durante a abordagem, foram apreendidas duas armas de fogo, calibre 38, com três munições; quatro porções grandes de maconha; 30 porções de oxi, 172 pinos de cocaína; uma porção média de cocaína; 1.050 seringas de haxixe líquido; duas porções médias de oxi; duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e um veículo modelo gol, cor vermelho.

Os infratores foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuados em flagrante pelos crimes.

Um homem, 19, foi preso por policiais militares da Rocam, no bairro São José, zona Leste de Manaus. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (18).

Durante a abordagem a guarnição encontrou uma arma de fogo caseira calibre 38; duas munições; uma porção de oxi e a quantia de R$ 20 em espécie.

O suspeito foi encaminhado para o 14º DIP e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Interior

No município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), um homem, 18, foi preso por tráfico de drogas, na noite de domingo (19).

Os policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegaram até o suspeito após denúncias informarem a prática do crime, nas imediações da praça da prefeitura, no centro da cidade.

Durante a revista pessoal, foram encontradas 44 porções de entorpecentes entre oxi, maconha e cocaína. O homem foi conduzido à delegacia do município.

Na noite de sábado (18), policiais militares prenderam dois homens, 19 e 22 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em Novo Airão (a 115 quilômetros da capital).

A dupla apresentava atitude suspeita na Rua Teresa da Silva, bairro Santa Elias, chamando a atenção dos policiais, que realizaram abordagem e apreenderam 22 porções de maconha e cinco de cocaína, e R$ 6 em espécie.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a delegacia da cidade.

