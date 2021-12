PM atira em militar da Marinha em Lábrea, no interior do Amazonas

A confusão aconteceu por volta de 1h, na frente de um estabelecimento da cidade e o fato presenciado por várias pessoas. | Foto: Divulgação

Lábrea (AM) - Um desentendimento, ocorrido no município de Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus) fez um policial militar, de 42 anos, atirar em um militar da Marinha do Brasil, de 37 anos, atingindo a perna direita da vítima. A confusão aconteceu por volta de 1h, na frente de um estabelecimento da cidade e o fato presenciado por várias pessoas.

O motivo da confusão ainda é desconhecido e uma mulher tenta apartar a briga, enquanto as testemunhas filmam de dentro do comércio.

A Marinha informou que está ciente da ocorrência, por meio do 9º Distrito Naval e ainda está apurando as causa do desentendimento.

Já a Polícia Militar informou que vai apurar os fatos e que “somente irá se manifestar acerca do ocorrido envolvendo um policial militar e um integrante da Marinha do Brasil na cidade de Lábrea, após a finalização do devido procedimento apuratório, instaurado através de nossa diretoria de justiça e disciplina (DJD) objetivando apurar os fatos ocorridos. Informamos ainda que a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) já está apurando o evento.", disse.

Questionada sobre o acontecimento, a Polícia Civil respondeu, via nota, disse que “de acordo com o investigador Lúcio Guimarães, que está respondendo interinamente pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus) ... foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar o crime de lesão corporal grave, o procedimento será concluído e remetido à Justiça, dentro do prazo legal”, afirmou.

Acompanhe vídeo da confusão:

