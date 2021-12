Tiroteio no Santo Antônio deixam um morto e dois feridos

Cerca de 10 minutos depois, as equipes policiais foram acionadas para irem até a rua Ipiranga, onde mais dois homens acabaram baleados, por homens em um veículo com as mesmas características do primeiro crime. | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Dois tiroteios foram registrado na noite desta segunda-feira (20) no bairro de Santo Antônio, na Zona Oeste e deixaram um homem morto e dois feridos. Os casos ocorreram na frente da Feira do bairro e na rua Ipiranga.



De acordo com os policiais da 5° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no primeiro caso, um homem ainda não identificado foi surpreendido por criminosos em um carro supostamente modelo Volkswagen Gol, de cor branca, que efetuaram vários tiros. Pelo menos três suspeitos estavam no carro

A vítima recebeu pelo menos um tiro na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O local foi isolado para a chegada das demais equipes competentes. O homem estava com um mochila.

Uma testemunha repassou aos policiais a identificação da vítima como sendo Marcel Prestes Silva, no entanto, o nome ainda será confirmado oficialmente.

Cerca de 10 minutos depois, as equipes policiais foram acionadas para irem até a rua Ipiranga, onde mais dois homens acabaram baleados, por homens em um veículo com as mesmas características do primeiro crime.

Os dois baleados foram encaminhados ao Serviço de Pronto-Atendimento do bairro São Raimundo e ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Os crimes serão investigados pela Polícia Civil e o corpo da vítima fatal será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

