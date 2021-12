"Pará" é executado com cinco tiros na Zona Norte de Manaus

"Pará" ainda tentou correr, mas foi alvejado | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Um homem identificado apenas como "Pará" foi morto com cinco tiros na noite desta segunda-feira (20). O crime aconteceu por volta das 21h20, na rua Espigão, da comunidade Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram que a vítima estava em via pública quando foi surpreendida por uma dupla em motocicleta que efetuou disparos contra ele.

"Ele ainda tentou escapar e correu, mas foi alcançado pelos dois homens. Foi quando eles finalizaram ali mesmo a ação criminosa", relatou uma testemunha.

O local do crime foi isolado por policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para atuação das demais equipes competentes. Ainda não há nenhum familiar no local que tenha reconhecido o homem. Ele seria morador da comunidade Aliança Com Deus.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

