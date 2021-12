Homem é morto após invadir IFAM no Centro de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (21), após invadir o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), localizado na avenoda Sete de Setembro, no Centro de Manaus, para furtar.

De acordo com a polícia, o homem teria sido flagrado por vigilantes no momento em que entrava no local e recebeu ordem para sair. Ele não obedeceu e tentou agredir um deles para tomar a arma de fogo.

Um tiro foi disparado e atingiu a costa do suspeito, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Em nota, o IFAM informou que a sede do campus sofreu uma invasão e que o suspeito não obedeceu a ordem da equipe de segurança para deixar o local.

"O suspeito foi surpreendido pela equipe de segurança que ordenou ao meliante que saísse do local, porém, a ordem não foi atendida e a equipe foi atacada, quando prontamente revidou aos ataques, os membros da equipe de segurança não ficam feridos, porém o invasor foi ferido e morreu. As polícias civil, militar e federal foram acionadas. A direção do campus está auxiliando na apuração dos fatos", diz a nota.

O instituto Federal do Amazonas ressalta que a empresa de segurança é terceirizada, e todas as equipes são treinadas e estão aptas para atuar na área de segurança pois são exigidos todos os atestados de capacidade e aptidão dos colaboradores e da empresa de acordo com a legislação.

"O instituto Federal do Amazonas lamenta o ocorrido e está prestando todas as informações para a apuração dos fatos", finaliza a nota.

Outro caso

Um homem, identificado como Roziclei dos Reis Silva, o "Pará", foi morto com cinco tiros na noite de segunda-feira (20). O crime aconteceu por volta das 21h20, na rua Espigão, da comunidade Alfredo Nascimento.

Testemunhas informaram que a vítima estava em via pública quando foi surpreendida por uma dupla em motocicleta que efetuou disparos contra ele.

