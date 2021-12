Bandidos armados assaltam loteria e levam mais de R$ 80 mil no AM

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dois criminosos armados entraram na casa lotérica, localizada no bairro Ramalho, na noite de segunda-feira (21), e levaram mais de R$ 80 mil.

De acordo com informações da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar em Maués (CIPM), testemunhas informaram que os dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, abordaram as funcionárias no momento em que elas estavam fazendo a retirada dos malotes de dinheiro da Loteria.

Ainda segundo informações, os dois criminosos apontaram a arma de fogo na direção das vítimas, pegaram o malote contendo aproximadamente R$ 90 mil e fugiram.

A Polícia Militar realizou buscas nas ruas para tentar localizar os assaltantes, mas ninguém foi localizado. O caso foi repassado ao 48° Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município, que dará continuidade nas investigações.



