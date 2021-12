Homem suspeito furtar fios em escola de Manaus morre eletrocutado

| Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Um homem, não identificado, morreu eletrocutado na tarde da terça-feira (21), dentro da escola estadual Nilo Peçanha, localizada na avenida Joaquim Nabuco, Centro.



Segundo policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estavam em patrulhamento na pela Avenida Joaquim Nabuco quando foram abordados pelo grupo de lojistas, informando que no interior da Escola Estadual Nilo Peçanha havia um corpo de um homem, não identificado, ao lado da estação transformadora de energia que alimenta a escola.

“Estávamos em patrulhamento, quando pessoas informaram que um homem estava morto por conta de tentar roubar fios de alta tensão”, afirmou o PM que não quis se identificar.

Ao chegarem ao local os policiais constataram o fato e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar ao local atestou a morte do homem. O homem morreu por conta de uma forte descarga elétrica.

O corpo do homem foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) onde irá passar por exames de necropsia. O caso foi registado no 1º Distrito Integrado de Polícia. | Foto: Reprodução

Ainda de acordo com os policiais, ao lado do corpo do homem havia diversos fios de cobre rompidos. Testemunhas relataram aos policiais que o acusado tentou furtar os fios da subestação.

Uma equipe da concessionaria de energia esteve no local para reparar os fios que foram rompidos e isolar o local.

O corpo do homem foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) onde irá passar por exames de necropsia. O caso foi registado no 1º Distrito Integrado de Polícia.

Leia mais:

Preso grupo por furto de fio de cobre de empresa de telecomunicação

Em Manaus, homem furta vinho para beber na quarentena e acaba preso