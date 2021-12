Operações: nas últimas 24 horas, PM prende faz diversas apreensões

| Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), liderada pelo general Carlos Alberto Mansur, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu nove pessoas e apreendeu dois adolescentes durante os patrulhamentos realizados no fim de semana.

As ocorrências foram registradas em Manaus, Canutama, Itacoatiara e Envira.

Entre a manhã de segunda-feira (20/12) e a madrugada de hoje (21/12) as guarnições apreenderam mais de 20 porções de entorpecentes, uma arma de fogo, quatro munições e R$ 40 em espécie.

Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite de segunda-feira (20/12), na avenida Autaz Mirim, bairro São José, prenderam um homem, 20, e apreenderam um adolescente, 16 anos.



Durante a abordagem, a guarnição encontrou uma arma de fogo calibre 38, com quatro munições; uma motocicleta Honda Titan 150, placa NOK 2I51, com restrição de roubo, e dez aparelhos celulares.

Os suspeitos foram levados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Na madrugada de hoje (21/12), policiais militares da 28ª Cicom, no beco Buriti, Monte das Oliveiras, prenderam um homem, 21 anos, em posse de 16 porções de entorpecentes com aparência de cocaína.

O suspeito foi levado para o 6° DIP e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Interior

Uma mulher, 24, foi presa e um adolescente, 16, apreendido por policiais militares do 1° Pelotão de Polícia Militar (PEL), em Canutama (a 619 quilômetros de Manaus), na manhã de segunda-feira (20/12). Com eles a polícia apreendeu seis porções de maconha.

A infratora foi conduzida, juntamente com o adolescente e os entorpecentes, à 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Canutama.

