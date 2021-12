Autônoma é morta a tiros após confrontar traficantes em beco de Manaus

Polícia Militar isolou a área do crime | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - A autônoma Idalina Ferreira Marques, de 58 anos, foi assassinada a tiros na noite desta terça-feira (21), por volta das 19h, no beco São Geraldo, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o subtenente L. Pereira da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que a vítima era evangélica e confrontava traficantes da área na tentativa de convertê-los.



"As informações apontam que a mulher era moradora da área e esse fato pode ter sido uma ação do tráfico em retaliação a liberdade dos moradores na área. Pedimos a ajuda da população para que continuem denunciando essas ações criminosas ao número: (92) 98842-1621, nossa linha direta", explicou o subtenente.

O local foi isolado pela Polícia Militar para atuação das demais equipes competentes. A perícia irá identificar o quantitativo de disparos que atingiram a vítima.

"Ela tinha até me convidado para ir à igreja na sexta-feira mas infelizmente não deu tempo. Ela não fazia mal à ninguém", contou uma conhecida da vítima.

"Ela já tem uns 50 anos que mora aqui no Colônia, onde se criou aqui e ficou cuidando da minha mãe de 95 anos. Ela sempre estava em comunhão com a igreja. Aqui era muito perigoso para ela. A única certeza que eu tenho é que ela já está com Deus e o Senhor já a recebeu. Ela alugava quitinetes e era reconhecida pelas ações sociais que fazia, mas infelizmente aqui só tem gente da pesada. A morte não diz a hora que vem, é uma perda muito grande", relatou a irmã da vítima, Valdemarina Souza, de 71 anos.

O corpo de Idalina foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

