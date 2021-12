Homem é executado com tiros de fuzil na Compensa

O local ficou cheio de curiosos | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Após ser surpreendido por criminosos, um homem identificado como Rudinei Aguiar, de 24 anos, foi executado a tiros na noite de terça-feira (21), na rua do Porto, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.



De acordo com testemunhas, a vítima estava em via pública quando foi surpreendida por criminosos que chegaram em um veículo, supostamente, modelo Nissa Frontier.

Os suspeitos desceram no local e dispararam tiros de fuzil na localidade. Logo em seguida, os moradores já se depararam com a vítima caída na rua

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência, mas apenas constatou a morte de Rudinei.

O local foi isolado por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para atuação das demais equipes competentes.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

