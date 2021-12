Corpo é encontrado jogado em matagal no Nova Cidade

O crime será investigado pela DEHS | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus (AM) - O corpo de um homem identificado como Alexandre Mendonça Campos, de 24 anos, foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (22), por volta das 3h, na avenida das Flores, na invasão do Bananal, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Conforme a equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe estava em patrulhamento de rotina quando foi acionada por moradores sobre um cadáver na localidade.

A área do crime foi isolada para atuação das equipes competentes. A perícia constatou que o homem foi morto com dois tiros e sete perfurações por arma branca. Ele apresentava um corte profundo na cabeça.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), e deve passar por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

