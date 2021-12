Com baleada, ambulância precisou de escolta após ameaças na Compensa

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levava uma mulher baleada, precisou ser escoltada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) após ameaças de atentado contra o veículo, nesta quarta-feira (22).

Segundo informações, a mulher foi baleada, em circunstâncias desconhecidas, e levada para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias (SPA), na Compensa, zona Oeste de Manaus. Pela gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para outra unidade de saúde da capital.

Tudo indica que a tentativa de homicídio tenha ligação com o tráfico de drogas, pois traficantes ameaçaram colocar fogo na ambulância que transportava a mulher e, por isso, a necessidade da escolta.

Com as ameaças, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), responsável pelo Samu, confirmou que o veículo precisou ser escoltado.

"A equipe da unidade que foi deslocada para fazer a transferência da paciente precisou solicitar escolta policial", afirmou a nota.

Morto com tiros de fuzil

Na noite de terça-feira (21), após ser surpreendido por criminosos, um homem identificado como Rudinei Aguiar, de 24 anos, foi executado, na rua do Porto, também na Compensa.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em via pública quando foi surpreendida por criminosos que chegaram em um veículo, supostamente, modelo Nissa Frontier.

Os suspeitos desceram no local e dispararam tiros de fuzil na localidade. Logo em seguida, os moradores já se depararam com a vítima caída na rua

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência, mas apenas constatou a morte de Rudinei.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais:

Criminosos tentam executar rivais em praça de alimentação em Manaus

Homem é executado com tiros de fuzil na Compensa