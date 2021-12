Grupo é preso com arma e carro roubado no Coroado

A ação ocorreu na alameda Cosme Ferreira, no conjunto Tiradentes, na Zona Leste de Manaus. | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Quatro homens foram presos na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 14h, após serem flagrados no interior de um veículo modelo Fiat Uno, de cor prata, que possuía restrição de roubo. A ação ocorreu na alameda Cosme Ferreira, no conjunto Tiradentes, na Zona Leste de Manaus.



De acordo com o sargento Souza, câmeras de monitoramento instaladas na cidade apontaram a presença do veículo roubado e os policiais iniciaram uma perseguição.

" Localizamos o veículo, no entanto os suspeitos não obedeceram a ordem de parada e tentaram fugir pelo canteiro central. Conseguimos interceptar o grupo que acabou preso " Souza, Sargento PM-AM

O quarteto foi identificado como sendo: o detento do regime semiaberto Edeilson Conceição Souza, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, Yago Miranda da Silva, Lucas da Silva Matos e Rafael Donata Duarte.

Com eles foi apreendido um simulacro de arma de fogo, um revólver calibre 38 com cinco munições, além de documentos e possíveis pertences de vítimas de arrastões.

O caso foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Os suspeitos irão ficar à disposição da Justiça.

