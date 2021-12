Cadeirante é preso suspeito de matar homem após briga em bar de Manaus

| Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - O cadeirante Paulo Henrique Mendes foi preso, na manhã desta quinta-feira (23), durante operação deflagrada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele é suspeito de matar Samuel Ferreira França, de 41 anos. O crime aconteceu em outubro deste ano.

Conforme a Polícia Civil, Paulo desferiu uma facada no peito da vítima após uma discussão em um bar. O crime aconteceu no dia 18 de outubro e a vítima ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital um dia depois.

O suspeito foi apresentado na especializada e chegou carregado pelos investigadores de polícia. Ele irá prestar depoimento e relatar informações do crime.

| Foto: Suyanne Lima

"As investigações apontaram que a motivação do crime foi o fato do autor ter pedido dinheiro para consumir bebidas alcoólicas e a vítima ter se negado a dar. Paulo puxou um punhal e desferiu, pelo menos, quatro golpes em Samuel, sendo que um atingiu o peito dele", explicou o delegado Márcio André, adjunto da DEHS.

A prisão ocorreu na casa do suspeito, situada na rua Quatro do bairro Alvorada. "Paulo Henrique, inclusive, ficou surpreso com a nossa chegada, pois acreditava que não seria punido. Ele chegava a comentar com conhecidos que não devia nada a ninguém", acrescentou o delegado.

Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo do dia do crime

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Homem é morto a facadas após brigar com "amigo de copo" em Manaus

"Sombra", integrante do Comando Vermelho, é preso em Manaus