Pedreiro é morto com tiros na cabeça por criminosos em Flores

Manaus (AM) - Nem com a proximidade do natal, a criminalidade no Amazonas descansa. O pedreiro Rui Serra de Carvalho Filho, 45 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (23), enquanto estava passando pela rua Auxiliadora Xavier, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Os policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, foram informados pelos moradores da área que a vítima não morava no local e estava em frente a uma casa, quando criminosos chegaram e o executaram com diversos tiros.

O pedreiro foi atingido com diversos tiros na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Os criminosos fugiram logo em seguida.

Sobre a motivação do crime, não é descartada que esteja ligada a um acerto de contas, já que as características, como o homem morreu, são similares ao motivo.

A 12ª Cicom acionou os órgãos competentes, como o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC-AM) e o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

