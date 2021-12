Dupla é presa com submetralhadora e munições em Manaus

A prisão ocorreu, por volta das 21h40 | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Policiais militares da Força Tática prenderam, na noite de quinta-feira (23), dois homens, de 31 e 39 anos, com arma e munições, no conjunto Ouro Verde, Coroado, zona leste da capital amazonense.

A prisão ocorreu, por volta das 21h40, quando a guarnição, em patrulhamento de rotina pela avenida Cosme Ferreira, deparou-se com um veículo modelo Montana, cor vermelha, com os dois suspeitos.

Ao notarem a presença da equipe, os dois ficaram nervosos e entraram no estacionamento de um supermercado naquela área. Os policiais seguiram o carro e efetuaram a abordagem.

Durante revista, os policiais encontraram uma mochila com uma submetralhadora M11 UZI, contendo quatro munições intactas.

Os dois homens foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Leia mais:

Cadeirante é preso suspeito de matar homem após briga em bar de Manaus

Grupo é preso com arma e carro roubado no Coroado