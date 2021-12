Mais de 18 mil alunos participaram de palestras antidrogas no AM

O Pró-Vida trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade, para que não sejam levados pela facilidade que a vida no tráfico oferece | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus (AM) - Desde o início de 2021, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Programa de Prevenção, Revisão, Orientação, Vida, Independência, Dignidade e Amor (Pró-Vida), do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), já alcançou mais de 18 mil alunos, entre crianças e adolescentes, com palestras voltadas à prevenção e orientação acerca do uso de drogas, em escolas da capital e do interior do Estado.

Tendo em vista o intenso combate à criminalidade desempenhado pelas Forças de Segurança do Amazonas, a PC-AM realizou mais de 50 palestras, com o intuito de orientar crianças e adolescentes que estão no ambiente escolar, para que tenham conhecimento sobre os males causados à sociedade pelo uso e envolvimento com substâncias entorpecentes.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, destacou que esse número de alunos alcançados é muito importante, pois instruir os estudantes acerca das consequências negativas das drogas, é uma ação tão eficaz quanto a repressão desses crimes.

" Acreditamos que mesmo combatendo diariamente as drogas, elas ainda estão no seio da sociedade, sendo assim, a ação de maior eficácia é quando trabalhamos a ‘cabeça’ das crianças e adolescentes, para que quando os entorpecentes cheguem até eles, saibam se defender. Trabalhamos o eixo da prevenção, e não somente o eixo da repressão. " Paulo Mavignier, delegado

O Pró-Vida existe há mais de 30 anos, trabalhando com jovens em situação de vulnerabilidade, para que não sejam levados pela facilidade que a vida no tráfico oferece.

Nas palestras, crianças e adolescentes são apresentados ao trabalho investigativo e repressivo realizado pelo Denarc.

Além disso, os pais e professores dos alunos também são envolvidos, pois são fundamentais nessa luta.



" Queremos que esses adolescentes entendam que existem outras alternativas, antes de decidirem entrar para o mundo do crime, pois após estar nele a recuperação é muito mais difícil. Por isso tentamos envolver todos do ciclo de convívio, como pais e professores, para que seja realizado um trabalho em conjunto, pois, o papel da escola e da família também é informar, orientar, cuidar e proteger. " Paulo Mavignier, delegado

Em 2022, o programa irá continuar para atender mais alunos, pais e professores das diversas áreas da capital e demais municípios do interior do Amazonas.



Como solicitar as palestras

O Denarc disponibiliza para a população o número (92) 3214-3702, caso os representantes das instituições de ensino queiram solicitar palestras nas escolas.

" Estamos prontos para levar informações necessárias à população, então, assim que solicitado, nós organizamos o nosso cronograma para atender a todos. " Paulo Mavignier, delegado

