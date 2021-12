Garis acham corpo em saco de lixo na manhã de Natal em Manaus

Manaus (AM) - Embalado em sacos de lixo e com várias perfurações, o corpo de um catador de lixo, que vivia em situação de rua, identificado apenas como "Toninho", foi encontrado na manhã deste sábado (25), na rua Frei José dos Inocentes, esquina com a rua Epaminondas, no Centro de Manaus.

De acordo com informações de populares, garis que executavam serviços de limpeza na área teriam avistado dedos e um pé nas sacolas e acionaram o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que passou a informação aos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os policiais isolaram o local.

"Toninho" teria sido morto em um galpão abandonado nas proximidades da via. Dentro do local, policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) encontraram gargalos de garrafa e um tijolo com restos de sangue.

Conforme a polícia, acredita- se que a vítima foi assassinada pela madrugada. "Ele costumava prestar serviços a todos do local. Vivia pela rua e catava lixo. Estamos barbarizadas com isso, em pleno Natal", disse uma comerciante, que não quis ser identificada.

Agentes do Departamento Técnico de Polícia Científica (DTPC) detectaram que o homem possuía vários golpes na cabeça.

A DEHS chegou a deter um homem como suspeito de carregar o corpo até a rua. A motivação do crime permanece desconhecida e o caso segue em investigação. O corpo de "Toninho" foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

