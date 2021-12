Com marcas de tiros, corpo é achado boiando em igarapé no Educandos

Corpo foi removido com a ajuda dos bombeiros | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando em um igarapé, na rua São Vicente, bairro Educandos, zona Sul da capital, na manhã deste sábado (25).

De acordo com a polícia, moradores da área acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) que fizeram a remoção do corpo do homem. A vítima apresentava perfurações de arma de fogo e trajava uma sunga vermelha.

Não há informações sobre as circunstâncias do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso vai ser investigado.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Veja a live sobre a ocorrência



URGENTE: corpo boiando em igarapé do Educandos foi removido pelo IML | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais

Garis acham corpo em saco de lixo na manhã de Natal em Manaus

Homem é morto a tiros após sair do barbeiro em Manaus