Vídeos: após sair de festa, dupla é 'metralhada' e morta em Manaus

Manaus (AM) - As últimas horas da noite de Natal na capital amazonense foram marcadas pela violência. Por volta das 23h deste sábado (25), dois homens, identificados como Silas da Silva Paz, de 25 anos, e Rodrigo Tersarial, foram executados com mais de 10 tiros após saírem de uma festa na rua Marquês de Quexaramobim, bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a polícia, as vítimas estavam em um carro modelo Fiat Toro, de cor cinza grafite, placa RHE-5I62, quando ocupantes de um outro carro pararam ao lado e abriram fogo contra o automóvel onde estavam Silas e Rodrigo.

Equipes da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas, mas não conseguiram localizar os suspeitos que fugiram ser ser identificados. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também foi chamado para o local, mas apenas constatou as mortes.

"Acreditamos, que as vítimas estavam saindo da festa, quando um carro, de placa e modelo não identificados, parou próximo a eles e os ocupantes efetuaram vários disparos. Uma da vítimas ainda tentou correr, mas foi atingida e morreu na calçada, enquanto a outra vítima permaneceu no veículo e morreu no volante”, disse o tenente Neves Neto, da 12ª Cicom, que atendeu a ocorrência.

O desespero tomou conta do lugar e outros motoristas que trafegavam nas proximidades, no momento do ataque, tiveram que interromper o percurso e chegaram a gravar vídeos da cena do duplo homicídio.

Testemunhas afirmam que mais de 50 tiros foram efetuados pelos criminosos, sendo que ao menos 25 acertaram o carro das vítimas. O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) identificou que mais de dez disparos de arma de fogo atingiram Silas e Rodrigo.

Os corpos dos dois homens foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a motivação e autoria do crime.

