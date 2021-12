Homem é esfaqueado pelo rival durante bebedeira em Manaus

Polícia Civil deve investigar o caso | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado, na noite deste sábado (25), na rua Turquesa, no bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital.

De acordo com informações de populares, a vítima teve um despendimento com o autor do crime, também não identificado, quando recebeu golpes nas mãos e braços.

A Polícia Militar foi acionada, mas a vítima já havia sido socorrida por moradoras e levada para atendimento no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. O autor do crime fugiu.

A vítima estava embriagada, de acordo com populares e estava descontrolada quando chegou na unidade de saúde. A tentativa de homicídio deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Vídeos: após sair de festa, dupla é 'metralhada' e morta em Manaus



Pedreiro é morto com tiros na cabeça por criminosos em Flores