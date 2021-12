Com marcas de tiros, corpo de homem é achado em ramal no Iranduba

A vítima aparenta ter entre 20 a 25 anos | Foto: Divulgação

Iranduba (AM) - Moradores do Ramal do Caminheiro, localizado na Estrada do Janauari, município de Iranduba, a 27 km de distância de Manaus, acharam, na manhã deste domingo (26), um corpo de um corpo de um homem, ainda não identificado.

A polícia suspeita que a vítima tenha sido executada na noite do último sábado (25). Conforme relatos dos moradores da localidade, disparos de arma de fogos foram feitos por volta das 23h.

"A vítima não portava nenhum documento de identificação. O corpo apresentava vários disparos de arma de fogo. Os moradores disseram que escutaram disparos durante a noite, mas não saíram por medo", relatou o sargento P. Andreas, da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), à imprensa.

A vítima aparenta ter entre 20 a 25 anos, não possui tatuagens aparentes, vestia bermuda jeans e tem cabelo vermelho.

O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) identificou por meio da perícia no local do encontro do cadáver que a vítima foi morta com oito tiros, sendo cinco na cabeça, um tórax, outro no abdômen e mais um disparo no braço esquerdo.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Iranduba.

Leia mais

Vídeos: após sair de festa, dupla é 'metralhada' e morta em Manaus

Homem tenta matar o próprio irmão a facadas em Manaus