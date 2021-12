Vídeo: Dupla rende caseiro com facão durante assalto em Manaus

O crime ocorreu por volta das 19h e o homem chegou a cair a água com o susto do assalto | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A noite desta sexta-feira (24) foi marcada pelo terror para um caseiro de uma chácara, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Ele foi surpreendido por dois assaltantes e rendido com um facão, enquanto limpava a piscina do espaço de eventos.

O crime ocorreu por volta das 19h e o homem chegou a cair na água com o susto do assalto. A dupla revirou o lugar a procura de objetos de valor.

Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança mostra um dos bandidos entrando na piscina, retirando o caseiro e o ameaçando, além de agredi-lo com o cabo do facão.

Diversas vezes, o criminoso fez menção de que ia esfaquear o homem. A dupla conseguiu fugir, levando todos os pertences do trabalhador.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo das câmeras de segurança:

