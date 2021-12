Homem é morto com 7 tiros e corpo deixado em terreno de obra em Manaus

A vítima sofreu sete disparos de arma de fogo e estava amordaçada | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo de um homem, ainda não identificado, aparentando ter entre 30 a 35 anos, foi encontrado por catadores de latinha, na tarde deste domingo (26), por volta das 15h, em uma área de mata do Conjunto Lula, na avenida Comes Ferreira, no Distrito Industrial II, zona Leste da capital.

A vítima sofreu sete disparos de arma de fogo e estava amordaçada, com as mãos amarradas para trás e usando apenas uma bermuda. O crime tem características de execução. Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a área.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também esteve no local e deve investigar a motivação do crime e os autores.

O corpo da vítima foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por um exame de necropsia.

