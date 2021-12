Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura em Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - O corpo de um homem, identificado como Natanael do Santos Barbosa, de 29 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27), em uma área de mata na avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa que passava no local a caminho do trabalho a pé avistou o corpo da vítima. O homem estava com uma corda envolta no pescoço e mãos e pés amarrados por fios elétricos.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) irá identificar a causa da morte da vítima.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico e será reconhecido pelos familiares.

A polícia deve analisar imagens de câmeras de segurança de casas e fábricas próximas onde o corpo foi encontrado, para ajudar na identificação dos criminosos.

