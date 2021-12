Jovem é brutalmente assassinado no AM

Conforme informações da Polícia Civil, foram os próprios familiares que encontraram o cadáver. A vítima apresentava sinais de tortura e estava amarrada. | Foto: Reprodução

Anori (AM) - O corpo de um jovem identificado como Daniel de Souza Franco, que tinha 18 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27), em um ramal localizado no bairro Vila Raimunda, em Anori (distante 195 quilômetros em linha reta da capital).



Conforme informações da Polícia Civil, foram os próprios familiares que encontraram o cadáver. A vítima apresentava sinais de tortura e estava amarrada.

O corpo estava com perfurações possivelmente causadas por arma de fogo. As diligências em torno do caso estão em andamento para elucidar o crime.



Até o momento nenhum suspeito foi preso. O corpo foi levado ao necrotério do município e será liberado aos familiares.

