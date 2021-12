Traição: homem invade barco e tenta matar amante da esposa no Amazonas

Suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado por tentativa de homicídio | Foto: Divulgação

Itacoatiara (AM)- A fúria após a descoberta de uma traição quase causa uma tragédia na noite de domingo (26), dentro de uma embarcação que estava nas proximidades do município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta da capital). Um homem identificado como Elizeu Dias Almeida, de 39 anos, atirou contra um homem de 49 anos após descobrir que a esposa estava o traindo com ele.

Conforme testemunhas, Elizeu teria interceptado o barco que seguia de Maués rumo a Manaus em uma lancha. Os passageiros da embarcação ficaram em pânico por acreditarem que se tratava de um ataque pirata. A vítima foi atingida no abdômen e encaminhada à unidade hospitalar da cidade.

O delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), informou que a embarcação em que os envolvidos estavam atracou no porto de Itacoatiara, e o suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado por tentativa de homicídio. Em seguida, ele foi encaminhado à Unidade Prisional de Itacoatiara, onde permanecerá aguardando decisão judicial.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem baleado. O depoimento da companheira do suspeito deve ajudar a elucidar as circunstâncias do crime.

José Santos do Nascimento , de 53 anos, morreu após ser baleado com mais de 10 tiros em frente da própria casa, na rua Viriato Correa, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona Sul de Manaus.

Segundo os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava saindo de casa, quando foi atingido com os disparos.

Testemunhas informaram que os suspeitos estavam em um veículo de cor prata e passaram pela rua atirando na direção de José, e fugiram logo em seguida.

