Suspeitos causam pânico durante assalto a loja de shopping em Manaus

Suspeito sendo conduzido ao 6ºDIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Dois criminosos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos na noite desta segunda-feira (27), na rua Paquetá, na comunidade Vale do Sinai, na Zona Norte de Manaus. A ação ocorreu depois dos suspeitos terem sido apontados como os envolvidos em um assalto dentro de uma loja de eletrônicos que fica no Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na mesma zona de onde foram capturados.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em duas motocicletas e abordaram os funcionários da loja de eletrônicos com extrema violência.

A ação dos criminosos assustou outros clientes que estavam no centro de compras. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o desespero e a correria das pessoas que tentavam se proteger dos bandidos.

Do estabelecimento, alvo do dos suspeitos, foram levados 17 aparelhos celulares. Um deles estava sendo rastreado e a localização indicou que os suspeitos estavam na comunidade Vale do Sinai.

Moto foi descaracterizada para polícia não encontrar | Foto: Suyanne Lima

Após um cerco policial, os suspeitos foram presos e duas motocicletas foram recuperadas. Mesmo em um curto prazo, os suspeitos ainda conseguiram pintar, com spray de tintas, um dos veículos para tentar dificultar as buscas policiais.

A ocorrência foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. E os suspeitos devem ficar detidos à disposição da Justiça.

Veja a nota do Shopping

O Sumaúma Park Shopping informa que, na noite desta segunda-feira (27), ocorreu um assalto em uma de suas lojas e que está cooperando com as autoridades responsáveis pela apuração dos fatos. Vale ressaltar que não houve nenhum disparo de arma de fogo e nenhum ‘arrastão’. Ademais, shopping seguiu seu funcionamento normal.