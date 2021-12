Venezuelano é morto enquanto trabalhava em barbearia no Alvorada

Polícia Militar isolou a cena do crime | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Um empresário venezuelano identificado como José Gregório Bravo, de 25 anos, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (27), por volta das 18h30, na rua K, do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima estava no interior da própria barbearia quando foi surpreendida por uma dupla em motocicleta. Uma câmera de segurança da localidade registrou a movimentação dos criminosos no momento da execução.

Nas imagens é possível ver a dupla chegando em uma motocicleta. Um dos suspeitos desce para cometer o crime, enquanto o comparsa fica esperando do lado de fora.

As pessoas que passaram no local ouviram os tiros e correram desesperadas para se protegerem. A vítima ainda tentou fugir mas acabou morta no banheiro do empreendimento que era dona.

"Havia acabado de estacionar para ir ao supermercado e ouvi vários tiros. Pelo menos uns sete. Na mesma hora sai correndo e junto com outras pessoas que estavam próximas, me escondi em um salão. Foi aterrorizante. Os dois estavam armados", contou uma testemunha.

O local foi isolado por policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia no local antes da remoção do corpo da vítima, que foi feita pelo Instituto Médico Legal (IML).

A motivação e autoria do crime deve ser investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).