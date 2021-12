Vídeos mostram terror causado por criminosos em shopping de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos assaltantes dentro do Sumaúma Park Shopping, na noite de segunda-feira (27) , na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Dois criminosos foram presos, no Vale do Sinai.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em duas motocicletas e abordaram os funcionários da loja de eletrônicos com extrema violência.

A ação dos criminosos assustou outros clientes que estavam no centro de compras. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o desespero e a correria das pessoas que tentavam se proteger dos bandidos.

Do estabelecimento, alvo do dos suspeitos, foram levados 17 aparelhos celulares. Um deles estava sendo rastreado e a localização indicou que os suspeitos estavam na comunidade Vale do Sinai.

Após um cerco policial, os suspeitos foram presos e duas motocicletas foram recuperadas. Mesmo em um curto prazo, os suspeitos ainda conseguiram pintar, com spray de tintas, um dos veículos para tentar dificultar as buscas policiais.

Veja o vídeo da ação criminosa

| Autor: Divulgação

Outro vídeo mostra o desespero dos clientes. Confira!

| Autor: Divulgação

Em nota, o Sumaúma Park Shopping informa que está cooperando com as autoridades responsáveis pela apuração dos fatos. "Vale ressaltar que não houve nenhum disparo de arma de fogo e nenhum ‘arrastão’. Ademais, shopping seguiu seu funcionamento normal", diz a nota.

Leia mais:

Suspeitos causam pânico durante assalto a loja de shopping em Manaus

Vídeo: Dupla rende caseiro com facão durante assalto em Manaus