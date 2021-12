Amazonas recebe equipamentos para reforço da segurança nas fronteiras

No Amazonas, o "Programa Vigia", por meio da operação Hórus, faz investimentos nas operações realizadas na Base Fluvial Arpão | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM)- Mais de 300 equipamentos táticos, de tecnologia avançada, além de materiais de atendimento pré-hospitalar serão entregues às forças de segurança do Amazonas, nesta terça-feira (28), para reforçar as operações em áreas de fronteira.

A solenidade para o repasse desses itens será realizada na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Além da presença do governador Wilson Lima e autoridades que compõem a cúpula da Segurança Pública estadual, também estará presente no evento o coordenador-geral de Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tenente-coronel Saulo de Tarso Sanson.

O investimento está avaliado na ordem de mais de R$ 4 milhões e faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), do MJSP.

No Amazonas, o "Programa Vigia", por meio da operação Hórus, faz investimentos nas operações realizadas na Base Fluvial Arpão, localizada em Coari (a 363 quilômetros de Manaus) e na operação Fronteira Mais Segura, ambas do Governo do Estado, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Entre os itens entregues às forças de segurança estão binóculos de visão noturna, placas de proteção balística, torniquete tático, manta térmica e kits de atendimento pré-hospitalar, que serão destinados aos agentes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Força Tática, Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), agentes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que atuam em operações nas áreas fronteiriças ou de divisas.

Além do Amazonas, também serão entregues equipamentos aos estados do Amapá e Roraima.

