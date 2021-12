Homens armados invadem casa em Manaus; veja vídeo da ação criminosa

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Criminosos armados invadiram uma residência, na rua Macunaíma, no conjunto Beija-Flor 2, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (28). O assalto aconteceu por volta das 6h30.

Os assaltantes estavam em um carro modelo Pálio, de cor azul, placa JWC-7235. Eles entraram na casa no momento em que a vítima estava saindo da garagem. Dois entraram na residência e dois ficaram no veículo.

Conforme a vítima relatou à polícia, os criminosos não fizeram nenhum tipo de violência física. "Eles apontaram a arma e pediram para colaborar". A vítima estava com as duas filhas na casa de 8 e 14 anos.

Os suspeitos levaram da residência um notebook, um telão de computador, um teclado profissional no valor de R$ 4 mil e dois celulares. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A câmera de segurança de um vizinho registrou toda a ação criminosa e vai ajudar a polícia a localizar os assaltantes.

Veja o vídeo da ação criminosa

| Autor: Divulgação

