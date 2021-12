Fugitivos de Iranduba são presos com arsenal de armas em Manaus

O caso foi encaminhado ao 19° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Após diligências das equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), durante a "Operação Cidade Mais Segura", os foragidos da Justiça Manuel Carlos Moura, de 27 anos e Bruno Oliveira da Silva, de 30 anos, foram recapturados com um verdadeiro arsenal de armas. A ação policial ocorreu na tarde desta terça-feira (28), na travessa Artur Reis, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o coronel Cledemir Silva, titular da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), as equipes receberam denúncia anônima informando que os foragidos que atuavam tanto no tráfico de Iranduba e supostamente estariam envolvidos em homicídios na localidade estavam escondidos no São Jorge.

"Durante abordagem policial localizamos os dois suspeitos e ainda conseguimos recuperar um verdadeiro arsenal de armas. São seis ao total, além de porções de drogas e munições. A ocorrência foi encaminhada ao 19° Distrito Integrada de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis", explicou o coronel.

No total, foram apreendidas, uma submetralhadora caseira calibre nove milímetros, três pistoladas calibre 380, um revólver calibre 32 e um revólver calibre 45, além de 60 munições de variados calibres. Porções de oxi, cocaína e maconha também foram encontradas com o suspeito.

Os suspeitos irão ficar à disposição da Justiça e devem retornar ao sistema prisional.

Veja a reportagem na delegacia:

