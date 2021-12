Após confusão com vizinhos, sargento da PM é morto a tiros em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O terceiro sargento da Polícia Militar, Tiago Jorge de Deus Melo, de 35 anos, foi morto a tiros na frente da própria esposa, após uma confusão entre vizinhos, em uma vila, na rua Almir Pedreira, bairro Petrópolis, na zona Sul de Manaus. O policial era lotado na 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Segundo testemunhas, era por volta de 1h40 da manhã quando Tiago chegou em casa acompanhado da esposa, que é soldado da PM, quando não conseguiu abrir o portão para que pudessem entrar. A alternativa que Thiago encontrou, foi pular o muro e abrir por dentro.

Na tentativa de pular o muro, ele encostou a mão em um carro - modelo Ônix, cor branca - e amassou. A mulher do dono do veículo viu a cena e acreditou que a vítima tinha pulado em cima do veículo.

Com isso, ela foi para cima da mulher do sargento e começou a agredi-la. Thiago, ao ver a esposa sendo agredida, se envolveu na discussão. Momentos depois, o marido da vizinha, também chegou ao local e começou a discutir com o casal.

Em depoimento, a esposa do PM relatou que o vizinho começou a fazer ameaças ao casal, se afastou e fez uma ligação. Minutos depois, dois homens, em uma moto, chegaram atirando no policial. Na fuga, eles levaram a arma do PM.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar se o crime foi a mando do vizinho ou se foi um atentado já premeditado. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

