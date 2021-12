Homem suspeito de matar após briga de trânsito é preso em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Genivaldo Sousa de Araújo, de 43 anos, foi preso na terça-feira (28), por volta das 13h, na rua das Mangueiras, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de ter matado Fabrício Cruz da Silva, que tinha 33 anos, após uma briga de trânsito.

Conforme a delegada Déborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o fato ocorreu em outubro de 2020, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital amazonense. A vítima estacionou o veículo em via pública para retirar sacolas de compras e acabou bloqueando o veículo do suspeito, o que gerou uma discussão entre ele e Genivaldo.

"Instantes depois, Genivaldo, que tinha saído do local, retornou com uma espingarda e efetuou tiros contra Fabrício, que não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo", explicou a delegada.

Genivaldo irá responder por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça. A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 20 de maio deste ano, pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro da 2° Vara do Tribunal do Júri.

Veja o vídeo do suspeito chegando na DEHS

| Autor: Suyanne Lima

Leia mais:

Após confusão com vizinhos, soldado da PM é morto a tiros em Manaus

Veja o momento em que ex-secretário é executado a tiros; veja vídeo

Integrante de quadrilha é morto pela PM após arrastão em viaduto