Durante ações nas últimas 24 horas, PM prendeu 16 pessoas no Amazonas

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 16 pessoas durante policiamento realizado nas últimas 24 horas no estado. As ocorrências foram registradas em Manaus e no município de Lábrea.

Entre a manhã de terça-feira (28) e a madrugada desta quarta-feira (29), as guarnições da PMAM tiraram de circulação mais 80 porções de entorpecentes, nove armas de fogo, 22 munições e mais de 600 reais em espécie.

Além dos materiais ilícitos, quatro veículos com restrição de roubo ou furto foram recuperados.

Na noite de terça-feira (28), policiais militares da Força Tática, prenderam dois homens, de 24 e 28 anos, pelo crime de roubo.



Os suspeitos estavam em posse de um revólver, seis munições e o celular da vítima. Os infratores foram levados até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 30 anos, no bairro Santo Antônio, na madrugada desta segunda (29).

Durante a abordagem, a guarnição encontrou nove porções de entorpecentes com o infrator. O suspeito foi levado até o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

No município de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus), três homens, com idades entre 18 e 23 anos, foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Com eles foram encontradas uma espingarda calibre 16; 36 porções de oxi; R$ 560 em espécie; uma motocicleta e alguns objetos pessoais.

