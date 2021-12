SSP/AM capacita 130 agentes que irão atuar nas fronteiras do AM

A capacitação aconteceu na manhã desta quarta-feira (29/12). | Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus (AM) - Cento e trinta policiais militares, civis e bombeiros militares participaram de um treinamento para atuar na Base Fluvial Arpão, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), na Base Tiradentes, em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) e na Base Anzol (a 1.108 quilômetros de Manaus), que ficam nas áreas de divisas e fronteiras do Amazonas.

A capacitação aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

O efetivo embarca para os municípios do interior do estado no próximo sábado (1º/01).

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, as ações fazem parte das operações Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura, do programa Amazonas Mais Seguro.

" Nós temos, em toda virada de mês, a troca do efetivo. E agora, no dia 1° de janeiro, estamos unindo as pessoas que vão para essa missão. A Base Arpão atua na calha do (rio) Solimões e a Base Tiradentes na calha do rio Negro. Essas operações atuam, principalmente, em faixas de fronteiras e divisas. " general Carlos Alberto Mansur, secretário de Segurança Pública

O tenente-coronel Lima Júnior, coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGI-F), explicou que a meta das operações é impedir que os entorpecentes cheguem na capital.



" Estamos realmente tentando fechar o cerco do caminho das drogas para o resto do Brasil, Europa e todo o mundo. Sabemos que nós temos dois países vizinhos que são campeões na confecção e fabricação de entorpecentes. Nosso foco é reprimir essa chegada de drogas na capital. " tenente-coronel Lima Júnior, coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGI-F)

Participaram do treinamento policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), do Batalhão de Choque, peritos da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e bombeiros militares.



Participantes

O treinamento do efetivo que vai atuar nessas operações foi encabeçado por policiais da Companhia de Operações Especiais (COE) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

" O policial militar já está capacitado e esse treinamento funciona como nivelamento de conhecimento. As instruções são passadas para que todos tenham o mesmo procedimento na atuação das operações. " tenente-coronel Lima Júnior, coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGI-F)

