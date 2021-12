“Purukão” é morto a tiros em área vermelha da Compensa

Crime chocou moradores da área. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem identificado como Adriano Alves, de 28 anos, conhecido como “Purukão”, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (29), na rua Natal, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O crime chocou moradores da área.

Testemunhas informaram que “Purukão” foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta que chegaram atirando contra ele. A vítima agonizou em via pública. Familiares ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém Adriano morreu antes da chegada do socorro médico. Os suspeitos fugiram sem ser identificados.

A população acionou os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária que isolaram o local onde ocorreu o crime. Agentes do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) realizaram a perícia no local e o corpo de Adriano foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia.

A área onde ocorreu o crime é considerada vermelha e marcada por confrontos entre facções. A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Dados

De janeiro a outubro deste ano, a capital amazonense registrou uma aumento explosivo de mais de 55% no número de homicídios, em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo dados levantados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), foram 852 assassinatos no decorrer dos 10 primeiros meses de 2021.

Leia mais

Após confusão com vizinhos, sargento da PM é morto a tiros em Manaus

Homem é preso por matar para não pagar dívida de R$ 10 mil em Manaus