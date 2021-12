Empresário é morto a facadas no próprio estabelecimento em Itacoatiara

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O empresário Celso Vitorino de Brito, de 66, foi morto a facadas na noite de quarta-feira (29), dentro do próprio estabelecimento comercial, localizado no ramal do Fortunato, na comunidade Espírito Santo em Itacoatiara (distante 176 quilômetros da capital). O caso chocou moradores do lugar.

De acordo com a polícia, o corpo de Celso estava jogado no estabelecimento e foi encontrado por pessoas que foram ao local fazer compras.

A vítima recebeu vários golpes de arma branca pelo corpo, sendo sete no pescoço. O idoso estava em uma verdadeira poça de sangue e o local tinha sinais de arrombamento.

Policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia foram acionados e isolaram a área. O corpo da vítima foi encaminhado ao necrotério da cidade.

As equipes de investigações trabalham com a hipótese de latrocínio, pois os pertences do idoso foram levados na ação criminosa. As diligências devem esclarecer as circunstâncias e autoria do crime.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, onde passou por exame de necropsia.

