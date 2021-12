Quarteto é preso com armas, droga e carro roubado em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Quatro homens com idades entre 21 e 32 anos foram presos na noite de quarta-feira (29), após ação policial da equipe da Força Tática, na avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. Eles estavam com armas, droga e um carro roubado.

De acordo com a equipe ,que atuou na ocorrência, uma câmera de monitoramento flagrou a circulação de um carro modelo Fiat Palio, de cor vermelha, com restrição de roubo. Os policiais cercaram a área e conseguiram interceptar o veículo.

Durante a abordagem, com os quatro ocupantes do veículo, foram encontradas duas garruchas calibre 36 e duas armas de fabricação caseira de calibres 12 e 20, além de munições e um quilo de maconha.

| Foto: Divulgação

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e o carro também foi recuperado. A ocorrência foi apresentada no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Um dos suspeitos já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas.

O grupo irá responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles ficarão à disposição da Justiça.

Leia mais:

Após confusão com vizinhos, sargento da PM é morto a tiros em Manaus

“Purukão” é morto a tiros em área vermelha da Compensa