Após serrarem grades, 10 detentos fogem de presídio em Coari

Grade serrada pelos fugitivos | Foto: Divulgação

Coari (AM) - Dez detentos fugiram da Unidade Prisional de Coari (UPC) na madrugada desta quinta-feira (30), após serrarem grades do pavilhão em que estavam.

Conforme a Polícia Militar, os suspeitos conseguiram pular o muro do presídio usando cordas. Após perceberem a fuga, equipes foram direcionadas para diligências com intuito de recapturar os detentos.

Ainda na madrugada, dois deles foram localizados pela polícia, no momento em que fugiam em uma motocicleta no bairro Itamaraty. A irmã de um deles chegou a ser detida por ajudar na fuga, pois estava conduzindo o veículo.

Os suspeitos recapturados foram identificados como: Emerson Bruno Ramirez Junior, conhecido como "Bulldog" e Ricardo Souza Lima. A mulher detida trata-se de Lorena de Souza, de 24 anos.

No entanto, oito detentos continuam foragidos, são eles:

Edson Castro Andrade;

Elioney da Silva Reis;

José Raimundo Gomes de Oliveira;

Luan Vitor de Souza Amaral;

Raycson de Moura Nogueira;

Roney Tenaçol de Castro;

Sidoney Tenaço de Castro;

Warlesson Castro de Andrade.

Dois detentos foram recapturados e a irmã de um deles, que estava ajudando na fuga | Foto: Divulgação

Em nota, a Seap informou que após a fuga, a direção da unidade comunicou rapidamente todos os órgãos estaduais e do judiciário. O policiamento no município foi reforçado para localizar os homens. Todas as medidas para recapturar os fugitivos estão sendo tomadas.

Informações sobre a localização dos detentos que seguem foragidos podem ser repassadas para a polícia pelo número (97) 99182-4473.

