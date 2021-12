Paredão ajuda na recuperação de veículo roubado em Manaus

Batizada de “Paredão”, a ferramenta é um investimento de tecnologia avançada do programa Amazonas Mais Seguro | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus (AM) - O sistema de câmeras inteligentes de videomonitoramento de Manaus, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), recuperou um carro modelo Gol de cor prata e placas NOW-1369 que estava com restrição de roubo.

O veículo foi encontrado abandonado no fim da tarde desta terça-feira (28), em um terreno na rua Senador Fábio Lucena, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Operadores do sistema repassaram informações sobre o veículo roubado para os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Foi realizado o acompanhamento do carro, com o apoio do helicóptero do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Por meio das informações do sistema, os policiais acompanharam em tempo real os infratores, que abandonaram o veículo em um terreno e fugiram.

A polícia localizou o veículo, que foi levado à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para ser entregue à vítima.

‘Paredão’

Batizada de “Paredão”, a ferramenta é um investimento de tecnologia avançada do programa Amazonas Mais Seguro, do Governo do Amazonas.

Por determinação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, são montadas ações em pontos estratégicos pelas zonas norte e leste da capital.

O sistema de videomonitoramento é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e está interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Ele possui tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios. São 500 câmeras instaladas em pontos estratégicos da capital.

