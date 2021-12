Jovem é preso por roubo cometido no Novo Aleixo

O caso foi apresentado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um jovem de 18 anos foi preso por policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) nesta quinta-feira (30), por roubo em uma panificadora, localizada no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

Uma equipe policial fazia patrulhamento pelo bairro quando foi abordada por um homem, que informou que sua panificadora estava sendo assaltada por dois homens portando armas de fogo, e que havia conseguido fugir para pedir socorro.

Com o apoio de outra viatura, a guarnição foi até o estabelecimento comercial, onde os militares se depararam com os infratores armados. Um dos homens estava com uma espingarda caseira calibre 12, apontando para uma das vítimas, e o outro estava com um simulacro de arma de fogo.

Na ação, um dos infratores conseguiu fugir, deixando cair a arma que carregava, e o outro homem foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada para o 6°Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Em Anori, PMAM prende quarteto por tráfico, tentativa de homicídio

Após serrarem grades, 10 detentos fogem de presídio em Coari